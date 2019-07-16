Россиянам предложат оплачивать вывоз мусора по числу баков﻿

Правительство РФ рассматривает возможность ввести более справедливую и приближенную к факту схему расчета стоимости услуги, передает ТАСС.



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Сообщается, что сейчас стоимость услуги по вывозу мусора рассчитывается на основании статистических данных. Тариф регионального оператора за перемещение 1 тонны или 1 кубометра отходов умножается на норматив накопления для жителей в отдельно российском регионе и делится на количество дней.

В марте 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что действующая схема платы за мусор не до конца справедлива.

В итоге правительство предложило более реализуемую схему "по факту" — платить не за объемы образованного мусора. А за число доступных для наполнения баков на площадке.

Отмечается, что разработанная система во многом будет напоминать расчет по нормативам. Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату.

По мнению авторов проекта, в России такая схема позволит справедливо экономить людям, которые "производят" меньше мусора.

Фото: krasnogorskriamo.ru

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