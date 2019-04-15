Оплата за вывоз мусора по новым правилам привела к росту коммунальных платежей

Новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами вступили в силу с начала года в 70 регионах страны. Изменение порядка оплаты стало для многих граждан сюрпризом и вызвало многочисленные жалобы. По данным исследования НП "ЖКХ Контроль", почти в 70% квитанций плата за ЖКХ в связи с новыми правилами выросла.
Опрос абонентов показал, что недостаточная информированность о сути изменений стала главной проблемой при реализации реформы. Граждане не понимают, откуда берутся цифры в платежках и жалуются на плохую работу колл-центров, которые должны отвечать на все возникающие вопросы. Особенно много претензий к ним оказалось в Московской, Орловской, Псковской, Тверской, Ульяновской областях и Пермском крае.
Вывод оплаты за вывоз мусора из расчета стоимости содержания общего имущества в многоквартирных домах должен был привести к ее снижению. Но так произошло далеко не везде. Участники опроса из Иркутской, Калининградской, Кировской, Мурманской, Брянской, Новосибирской областей и республик Татарстан и Башкортостан сообщили, что плата за содержание общего имущества действительно сократилась. А в Калужской, Смоленской, Томской, Тульской областях и Северной Осетии-Алании — выросла.
Проведенный НПО "ЖКХ Контроль" анализ квитанций показал, что в наступившем году плата за вывоз ТКО уменьшилась в 16,2% случаев, в 15,4% — не изменилась, а в 68,4% — выросла.
Особенно заметным оказался рост там, где тариф зависит от количества прописанных квартире жильцов и в сельской местности, где плата за данную услугу ранее как правило не взималась.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о случаях взимания с граждан двойной оплаты за вывоз мусора.
Источник фото: "Правда.Ру".
Читайте также
В квитанциях появится новая строчка с платежом в 150 рублей
Россияне переплачивают за ряд коммунальных платежей почти вдвое
Пенсионерам Подмосковья компенсируют расходы за вывоз мусора
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Так уж случилось, что самым частым вывихом, с которым сталкивается человек – это вывих плеча. И в преддверии летних отпусков и активных забав на природе, стоит запомнить, что при вывихе плеча делать нужно, а чего нельзя ни в коем случае.
МИД Польши объяснил свое решение тем, что на борту судна находятся курсанты крымского учебного заведения.
Зарплата служителей Русской православной церкви в несколько раз выше заработков государственных служащих.
Может быть, в Венесуэле нет интересов России и ей надо сдать режим Николаса Мадуро на откуп США? Этот вопрос "Правды.Ру" обсуждала в программе "Диалоги".