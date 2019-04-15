Оплата за вывоз мусора по новым правилам привела к росту коммунальных платежей

Новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами вступили в силу с начала года в 70 регионах страны. Изменение порядка оплаты стало для многих граждан сюрпризом и вызвало многочисленные жалобы. По данным исследования НП "ЖКХ Контроль", почти в 70% квитанций плата за ЖКХ в связи с новыми правилами выросла.



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Опрос абонентов показал, что недостаточная информированность о сути изменений стала главной проблемой при реализации реформы. Граждане не понимают, откуда берутся цифры в платежках и жалуются на плохую работу колл-центров, которые должны отвечать на все возникающие вопросы. Особенно много претензий к ним оказалось в Московской, Орловской, Псковской, Тверской, Ульяновской областях и Пермском крае.

Вывод оплаты за вывоз мусора из расчета стоимости содержания общего имущества в многоквартирных домах должен был привести к ее снижению. Но так произошло далеко не везде. Участники опроса из Иркутской, Калининградской, Кировской, Мурманской, Брянской, Новосибирской областей и республик Татарстан и Башкортостан сообщили, что плата за содержание общего имущества действительно сократилась. А в Калужской, Смоленской, Томской, Тульской областях и Северной Осетии-Алании — выросла.

Проведенный НПО "ЖКХ Контроль" анализ квитанций показал, что в наступившем году плата за вывоз ТКО уменьшилась в 16,2% случаев, в 15,4% — не изменилась, а в 68,4% — выросла.

Особенно заметным оказался рост там, где тариф зависит от количества прописанных квартире жильцов и в сельской местности, где плата за данную услугу ранее как правило не взималась.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о случаях взимания с граждан двойной оплаты за вывоз мусора.

Источник фото: "Правда.Ру".

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