Бюджетникам увеличат зарплаты с 1 октября

В России бюджетникам, которые не попали под действие "майских указов" президента РФ, проиндексируют заработную плату на 4,3% с 1 октября. По информации "Российской газеты" средства на повышения зарплат уже заложены в федеральном бюджете.

Индексация зарплат затронет сотрудников автономных, бюджетных и казенных федеральных учреждений, а также бухгалтеров, юристов, нянечек в детских садах и специалистов по кадрам.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что 13 российских регионов не могут проиндексировать зарплаты из-за нехватки денег в бюджете. Об этом в ходе совещания с действующим президентом страны Владимиром Путиным и членами правительства заявил глава Министерства труда РФ Максим Топилин.

Также "Правда.Ру" рассказывала о том, будут ли исполнены "зарплатные обещания" президента России. Эксперты рассказывали нашему изданию о том, где правительство возьмет деньги для повышения зарплат и соцвыплат.

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