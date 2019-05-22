13 регионов РФ не могут провести индексацию зарплат из-за дефицита бюджета

Сразу тринадцать регионов Российской Федерации не могут провести индексацию заработных плат работников бюджетной сферы.



Составлен рейтинг самых высоких и низких зарплат в России / Новости от 19.10.2018 10:20

Об этом в ходе совещания с действующим президентом страны Владимиром Путиным и членами правительства заявил глава Министерства труда РФ Максим Топилин.

У тринадцати российских регионов, указал он, не хватает бюджетных средств на переиндексацию зарплат бюджетников.

Федеральные власти, заявил Максим Топилин, смотрят в будущее с оптимизмом. Правительство РФ считает, что доходы регионов России растут, и к концу текущего года денежные средства в обедневших регионах обязательно найдутся.

Также, по словам Топилина, внушает надежду тот факт, что все без исключения майские указы президента Российской Федерации были полностью выполнены.

Максим Топилин отметил, что задолженность по заработной плате в современной России составляет 2 миллиарда 900 тысяч рублей.

Уровень безработицы же, указал глава Министерства труда Российской Федерации, на данный момент составляет 4,7% и продолжает снижаться.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что регионы Северо-Кавказского федерального округа задолжали "Газпрому" порядка ста миллиардов рублей. Долг этот составляет порядка 52,1% от общей задолженности по стране.

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