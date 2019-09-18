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Ирландец оправдал свои прогулы на работе плохим настроением

Общество print

Жителя Ирландии уволили из государственного учреждения за прогул 400 рабочих дней в течение двух лет без уважительной причины. Свое увольнение мужчина опротестовал. 

Как пишет издание Independent, в минувшем году работник появлялся в офисе всего десять раз, а за период с 2016 по 2017 год - пропустил 400 рабочих дней. Руководство решило уволить сотрудника за прогулы и отсутствие больничных листов. Свое увольнение мужчина опротестовал в Комиссии по трудовым отношениям.

Комиссия постановила, что решение об увольнении было принято правомерно, поскольку клерк работал в организации с 2006 года и за это время много раз не выходил на работу. В результате ему заплатили 19 тысяч евро (около 1,3 миллиона рублей) за те дни, когда он фактически не работал.

Свои прогулы мужчина объяснил стрессом, депрессией и личными трагедиями. Он пообещал пересмотреть свое поведение и попросил дать ему шанс.

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Темы стресс работа прогулы увольнение плохое настроение
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