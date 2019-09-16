Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетил парк "Зарядье", где пообщался с шаманами с Ямала. Политик несколько раз ударил в бубен, а потом вернул его шаманам. Ямальцы предложили Жириновскому поучаствовать в традиционном обряде очищения. Глава ЛДПР попросил, чтобы с него сняли "всю порчу и весь недельный стресс".
После обряда Жириновский начал интересоваться обычаями ненцев. Затем политик купил несколько сувениров у шаманов и отдал их детям, которые также находились возле стоянки шаманов. Всего Жириновский приобрел три сувенира, заплатив за каждый по одной тысяче рублей.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о другом шамане - оппозиционере с Якутии, который отправился в пешее путешествие до Москвы, чтобы свергнуть президента России Владимира Путина. Александр Габышев начал свой путь 6 марта текущего года. Москву он планирует достичь в начале 2021 года. По пути к нему присоединились несколько человек. По информации СМИ, у одного из них девять судимостей.
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