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Автор Василий Амирджанов

Как поход шамана спровоцировал митинг

Общество » Практика » Как отстоять права print

История похода шамана Александра Габышева, который, толкая тележку, пешком движется в сторону Москвы, чтобы "изгнать демона" из президента России, обрастает протестной драматургией.

Надо заметить, что шаманы и некоторые священнослужители Русской православной церкви не только стали активнее влиять на внутриполитические процессы, но и пытаются управлять природными явлениями.

В Бурятии в феврале 2019 года шаманы обрядом жертвоприношения "для укрепления России" призвали "восстановить духовность и незыблемые культурные ценности". Напомню, тогда сожгли пятерых верблюдов, которые даже не были замечены в участии в каких-либо политических партиях или общественных объединениях.

50 российских и иноземных шаманов камлали на дождь, чтобы внести свою лепту в тушение лесных пожаров. Надо признать, что бубны и ритуальные танцы сделали своё дело — дождь все-таки пошёл, но не в том районе, в котором требовалось. Возможно, именно эта высокотехнологичная инициатива шаманов и побудила власти начать тушить леса с помощью авиации и усиления группировки МЧС.

Политическая же инициатива шамана Александра Габышева с изгнанием беса встретила неоднозначную реакцию представителей его коллег по цеху. Ему навстречу выдвинулись, как сообщали с мест, патриотически настроенные шаманы. Есть и такие. Замечу, что понятие "патриотизм" сейчас употребляется чаще не в контексте любви к Родине и соотечественникам, а в определении симпатий к отдельным политикам или партиям.

Шамана-оппозиционера коллеги пожурили, мол, если сделаешь хотя бы шаг в сторону Москвы — не шаман ты больше. Тот ответил, что сами они не шаманы после этого. В общем, классика от Ильфа и Петрова — батл "А ты кто такой?!" между Паниковским и Шурой Балагановым.

Как сообщил местный бурятский блогер Дмитрий Баиров, полиция в контексте похода "шамана Сани" на Москву прессанула водителя "Пазика", который приютил экзорциста, отобрала у него автомобиль и обвинила в неповиновении представителям власти.

Может быть, действия полиции и вписываются в российское законодательство, не знаю. В любых бухгалтерии и отделе кадров всегда можно найти к чему придраться. Так и у олдскульного "Пазика", на котором Бурятия и вся страна движется к технологическому прорыву, можно отыскать несоответствие стандартам в регулировке скреп. Итогом стал стихийный митинг в Улан-Удэ.

По призыву блогера на площадь у администрации города пришли откликнувшиеся. Затем подтянулись сторонники КПРФ, чей кандидат в мэры города, по данным местной избирательной комиссии, занял второе место.

Электорат коммунистов пенял властям на фальсификацию выборов. Говорили о подвозе неких неопознанных избирателей на автобусах, чтобы обеспечить победу нужному кандидату. Росгвардия справилась с собравшимися традиционным способом — 15 человек были задержаны и впоследствии отпущены.

Позднее власти согласовали митинг КПРФ, который продолжит тему обсуждения прозрачности выборов в городе и затронет недовольство прессингом граждан с иными политическими взглядами.

Получается, что действия полиции в отношении водителя "Пазика" и опасения камланий шамана Александра Габышева стали катализатором волнений в Улан-Удэ и помогли коммунистам Бурятии собрать граждан на митинг протеста.

То есть власти снова своими же действиями объединили протестующих. Причём придут люди, которые не столько являются сторонниками коммунистов, сколько выступают против любого вида произвола.

Был ли произвол или нет — это функция государства выяснить, причём без оглядки и деления на лояльных и противников. Иначе без прозрачности не будет доверия. Без доверия граждан не будет и самого государства, потому что власть станет попросту нелегитимной. От диалектики никуда не денешься.

Если в путешествии "шамана Сани" власти видят серьёзную угрозу, то становится не по себе от представления реальной картины с состоянием дел в стране. Судя по тому, как действия властей могут способствовать плавному переходу психоцирка с бубном в митинг с политическими требованиями, в России явно не всё так благополучно, как рассказывают на федеральных каналах.

Фото превью: kasparov-ru.appspot.com

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Темы шаман митинг улан-удэ коммунисты
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