Александр Габышев, который провозгласил себя шаманом-оппозиционером и идет пешим походом на Москву, был остановлен племенем шаманов "Тэнгэри". Это племя прославилось тем, что приносило в жертву пять верблюдов для "укрепления России и ее народов".
Габышева остановили в Бурятии, на границе с Улан-Удэ. Члены племени начали ему объяснять, что он не имеет права называть себя шаманом, поскольку он "нарушил часть заветов". Мужчина оправдывался и утверждал, что он "шаман-воин", но рекомендацию от племени "Тэнгэри" не заходить в Улан-Удэ все-таки принял.
Александр Габышев начал свой путь 6 марта текущего года. Москву он планирует достичь в начале 2021 года. По пути к нему присоединились несколько человек. По информации СМИ, у одного из них девять судимостей.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала рассекреченный список спонсоров либеральной оппозиции России. Телеканал РЕН ТВ представил второй фильм из серии, кто финансирует российских оппозиционеров. В этом фильме проекта "Либералам - черным налом" показаны уникальные кадры подкупа сторонников Алексея Навального.
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