СК РФ завел дело о крупной афере с пенсионными накоплениями

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о крупной афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного управления СК Юрия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "покушение на мошенничество" по факту фальсификации заявлений граждан о переводе их накопительной части пенсии в негосударственные пенсионные фонды", - сказала она.

Следователи считают, что с 2018 года группа лиц умышленно подделывала заявления от имени граждан о досрочном переводе их накопительной части пенсии в ряд негосударственных пенсионных фондов. Также они обеспечивали их направление в отделения Пенсионного фонда, преимущественно в Москве и Подмосковье.

В результате этих действий пострадавшие "утратили свой доход от инвестирования средств пенсионных накоплений". Сейчас устанавливается полный круг потерпевших. Ущерб от незаконных действий с пенсионными накоплениями россиян может составить миллиарды рублей, уточняет агентство РИА"Новости".

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