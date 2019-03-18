Реформа пенсионных накоплений будет представлена уже весной.

Закон об Индивидуальном пенсионном капитале, значительно повышающий отчисления работодателей в пенсионный фонд, может быть принят до конца 2019 года. Об этом сообщил "Эху Москвы" депутат Госдумы Дмитрий Скриванов. На публичное рассмотрение Центробанк и Минфин вынесут документ уже в мае.
Законопроект предполагает изменение статуса пенсионных накоплений. Сейчас они являются собственностью пенсионных фондов, а после реформы станут собственностью граждан.
Новая система разрабатывается в правительстве более двух лет. Известно, что после ее внедрения взносы с заработка граждан в пенсионные фонды постепенно вырастут на 6%, увеличиваясь по 1% в год. При этом, предусмотрена возможность приостановки отчислений на срок не более 5 лет.
В настоящий момент разработчики законопроекта не определили, как переводить граждан на новую систему — в автоматическом или заявительном порядке. Кроме того, не проработана система льгот для работодателей, производящих дополнительные отчисления в пенсионный фонд. "Мы зависли", — так прокомментировал ТАСС состояние дел по решению этих вопросов заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что пенсионная реформа привела к уходу миллионов граждан в теневой сектор экономики.
Источник фото: "Правда.Ру"
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