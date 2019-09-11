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С Кирилла Серебренникова сняли подписку о невыезде

Общество print

Мещанский суд Москвы сегодня снял подписку о невыезде с фигурантов дела "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Софьи Апфельбаум и Юрия Итина.

Кроме того, в среду судья приняла решение вернуть дело в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении. По ее словам, оно содержит противоречия, мешающие рассмотреть дело по существу и вынести приговор.

Гособвинитель был против этого. Серебренников оставил решение данного вопроса на усмотрение суда. Бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский назвал возврат дела "нецелесообразным и непродуктивным", так как он затягивает весь процесс.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации искусства "Платформа", на который минкультуры выделило более 214 млн рублей. Для его реализации режиссер создал организацию "Седьмая студия". Как утверждает обвинение, ее сотрудники разрабатывали планы мероприятий с недостоверными сведениями об их количестве и стоимости, в итоге было похищено более 130 млн рублей.

 

 

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Темы мещанский суд кирилл серебренников
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