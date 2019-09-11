В Иркутской области потушен последний лесной пожар

В Иркутской области за минувшие сутки ликвидировали последний лесной пожар площадью 35 га.

Как сообщается на сайте правительства региона, новых очагов горения не зарегистрировано. Последний пожар потушили в Бодайбинском районе.

По прогнозу ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 11-12 сентября чрезвычайная 5-го класса пожарная опасность лесов ожидается в Балаганском районе.

Ранее стало известно, что правительство страны перенаправит 1,2 миллиарда рублей из бюджетов 2020 и 2021 годов на закупку техники для тушения природных пожаров.

Общий экономический ущерб от лесных пожаров в текущем году составил около 7 миллиардов рублей, сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаил Клинов.

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