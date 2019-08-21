Совет при президенте по правам человека заявил о массовом искажении и сокрытии информации о лесных пожарах в Иркутской области. По его мнению, это грозит масштабными катастрофами.
В ведомстве отметили, что по этой причине меры по тушению пожаров недостаточные и принимаются несвоевременно. Проблему в СПЧ объяснили тем, что на борьбу с огнем выделяется мало денег, а также неадекватными решениями и действиями местных властей.
Напомним, больше месяца в Приангарье действует режим ЧС. В настоящее время официально сообщается о семи действующих пожарах на площади 49 тыс. га.
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