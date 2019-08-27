Ладья "Змей Горыныч" зашла на Балтийскую косу в Калининградской области.
Об этом на своей личной странице в социальной сети Facebook написала глава музейного комплекса Балтийской косы "Старый Люнет" Валерия Надымова.
Напомним, что экипаж ладьи "Змей Горыныч" намерен повторить путь Рюрика — исторический маршрут переселения варягов в Старую Ладогу.
За время своего путешествия судно пройдет порядка 10 тысяч километров по реке Волге, Ладожскому и Онежскому озерам и Балтийскому морю, а также преодолеет 12 тысяч километров, проплыв через 18 регионов России и семь стран современной Европы.
Совсем недавно, напомним, со "Змеем Горынычем" случился забавный эпизод — пограничники Финляндии приняли лодку в тумане за настоящее трехглавое чудище.
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