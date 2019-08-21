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В СФ поддержали идею тестирования работников на употребление алкоголя

Общество print

Член Совфеда Татьяна Кусайко одобрила инициативу разрешить работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя.

Напомним, ранее сообщалось, что министерство здравоохранения предложило использовать на предприятиях алкотестеры для допуска рабочих к выполнению обязанностей. Таким образом планируется снизить количество несчастных случаев на рабочем месте.

В интервью агентству "Москва" сенатор отметила, что негативное влияние алкоголя на производительность труда доказано исследованиями, кроме того, злоупотребление спиртными напитками увеличивает риск безработицы. Поэтому с помощью такого тестирования можно будет оказывать чрезмерно выпивающим сотрудникам профилактическую помощь, добавила она.

Член СФ полагает, что такая мера в целом поможет снизить злоупотребление алкоголем среди россиян, поскольку большинство из них проводит значительную часть своего времени именно на работе.

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Темы сенатор алкоголь работодатели совет федерации
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