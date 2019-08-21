Член Совфеда Татьяна Кусайко одобрила инициативу разрешить работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя.
Напомним, ранее сообщалось, что министерство здравоохранения предложило использовать на предприятиях алкотестеры для допуска рабочих к выполнению обязанностей. Таким образом планируется снизить количество несчастных случаев на рабочем месте.
В интервью агентству "Москва" сенатор отметила, что негативное влияние алкоголя на производительность труда доказано исследованиями, кроме того, злоупотребление спиртными напитками увеличивает риск безработицы. Поэтому с помощью такого тестирования можно будет оказывать чрезмерно выпивающим сотрудникам профилактическую помощь, добавила она.
Член СФ полагает, что такая мера в целом поможет снизить злоупотребление алкоголем среди россиян, поскольку большинство из них проводит значительную часть своего времени именно на работе.
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