Минздрав предлагает тестировать работников на алкоголь

Министерство здравоохранения России предложило использовать на предприятиях алкотестеры для допуска рабочих к выполнению обязанностей. Ведомство хочет ввести обязательную проверку на алкогольное опьянение для рабочих, чтобы снизить количество несчастных случаев на производстве.

В министерстве предлагают ввести плановые проверки на алкотестеры при заступлении работника в смену, а также внеплановые, при возможном подозрении на алкогольное опьянение. Аналогичную проверку предлагают проводить по факту несчастных случаев. Ведомство рекомендует работодателям организовывать корпоративные мероприятия без алкоголя, чтобы способствовать популяризации здорового образа жизни.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что, по информации Минздрава, алкоголь доводит россиян до смерти на работе. В 70 случаях из 100 травматизм на производстве является следствием употребления алкоголя.

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