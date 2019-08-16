Минздрав разработал рекомендации для корпоративов без алкоголя

Министерство здравоохранения России разработало рекомендации для работодателей, которые позволят сократить уровень потребления алкоголя среди работников. Инициатива должна изменить отношение к употреблению алкоголя как к необходимому атрибуту праздника.

Как указывает портал "Будущее России. Национальные проекты", в ведомстве считают, что большинство взрослых людей проводят значительную часть времени на работе, а поэтому рабочее место оказывается лучшим полем для профилактики вреда, наносимого алкоголем.

По мнению авторов рекомендаций, одно из наиболее действенных мер по борьбе с выпивкой станет организация безалкогольных корпоративных мероприятий.

"Данная практика может применяться как часть корпоративной политики, либо как самостоятельное мероприятие. Основная идея - показать людям, что алкоголь - это не обязательная часть праздника, что можно веселиться и без употребления алкогольных напитков", - отмечается в документе.

Минздрав подчеркивает, что главным индикатором успешности данного подхода станет рост числа сотрудников с положительным отношением к безалкогольным праздникам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, ведомство разрабатывает обновленную методику подсчета потребления алкоголя. Она будет ориентироваться не на оценку продаж спиртного, а на "чистое" потребление.

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