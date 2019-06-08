Минздрав обновит методику расчета потребления алкоголя в России

Министерство здравоохранения России разрабатывает обновленную методику подсчета потребления алкоголя. Она будет ориентироваться не на оценку продаж спиртного, а на "чистое" потребление. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.



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"Министерством была разработана единая методика которая позволяет оценить именно потребление. Обычно оцениваются продажи, но продажи не всегда отражают потребление. Поэтому мы ожидаем в ближнее время завершение работы по методике", - сказал он в интервью агентству ТАСС.

Замминистра добавил, что сейчас в России не существует формализованной методики оценки потребления алкоголя, поэтому часто оценки носят необоснованный характер. Новая методика учитывает множество показателей, например, разницу продолжительности жизни мужчин и женщин.

"Это очень сложная методика, она предполагает определенную математическую модель, которая учитывает даже такие показатели как разницу продолжительности жизни мужчин и женщин", - заключил представитель Минздрава.