Наибольшее число пациентов с впервые в жизни выявленными психическими расстройствами, связанными с алкоголем, в прошлом году было зарегистрировано в Москве.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Российской Федерации за минувший год.
В столице в 2018 году было зарегистрировано 2,8 тысяч случаев психических расстройств, связанных с алкоголем.
Примерно столько же поставили на учет и в Подмосковье. На третьем месте с 2,4 тысячами зарегистрированных случаев оказался Пермский край.
Дальше в рейтинге регионов с наибольшим числом пациентов с впервые в жизни выявленными психическими расстройствами оказались Челябинская область, Башкирия, Свердловская область и Алтайский край.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург возглавил рейтинг регионов Российской Федерации по количеству пациентов с впервые в жизни выявленными психическими расстройствами.
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