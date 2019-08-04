Москва стала лидером страны по числу расстройств психики из-за алкоголя

Наибольшее число пациентов с впервые в жизни выявленными психическими расстройствами, связанными с алкоголем, в прошлом году было зарегистрировано в Москве.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Российской Федерации за минувший год.

В столице в 2018 году было зарегистрировано 2,8 тысяч случаев психических расстройств, связанных с алкоголем.

Примерно столько же поставили на учет и в Подмосковье. На третьем месте с 2,4 тысячами зарегистрированных случаев оказался Пермский край.

Дальше в рейтинге регионов с наибольшим числом пациентов с впервые в жизни выявленными психическими расстройствами оказались Челябинская область, Башкирия, Свердловская область и Алтайский край.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург возглавил рейтинг регионов Российской Федерации по количеству пациентов с впервые в жизни выявленными психическими расстройствами.

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