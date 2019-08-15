Компания Amazon в скором времени запустит новую программу, которая позволит передавать возвращенные товары продавцов благотворительным организациям. Об этом сообщает пресс-служба торговой площадки.
Запуск программы планируется в сентябре. Она позволят нуждающимся получить полезные вещи, отмечается в заявлении.
Как уточняет американский телеканал CNBC, участие в благотворительной программе станет опцией по умолчанию для всех сторонних продавцов, однако они будут иметь возможность отказаться от нее. Задача подобной меры - уменьшить количество товаров, которые приходится выбрасывать, найти им применение и помочь окружающей среде.
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