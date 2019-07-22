Президент России Владимир Путин утвердил проект поправок в Уголовно-исполнительных кодекс, предполагающий создание в стране филиалов колоний при крупных предприятиях и государственных стройках. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.
Филиалы колоний будут работать в двух режимах: в режиме колоний-поселений или исправительных центров. Работать на стройках и предприятиях смогут только осужденные за нетяжкое преступление на небольшой срок, а также заключенные, режим которых был смягчен.
Как считают авторы поправок, данная мера решит проблему с трудоустройством заключенных. Жить приговоренные к принудительным работам будут с специальных общежитиях. Закон вступает в силу 1 января 2020 года.
"Осужденные получат возможность трудиться и зарабатывать. Есть надежда, что некоторые осужденные будут оставаться на предприятиях и после освобождения, то есть закон позволит решать задачи ресоциализации бывших заключенных", - считает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сейчас в 123 колониях-поселениях России живут 33 тысячи осужденных.
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