Волгоград и Краснодар возглавили рейтинг городов с наибольшим числом невест

Специалисты сайта размещения бесплатных объявлений "Авито" перечислили города России, жительницы которых больше остальных хотят выйти замуж.

Выводы аналитики компании делали на основе анализа спроса на свадебные платья за пять месяцев текущего года.

Выяснилось, что жительницы Волгограда, Краснодара и Барнаула больше прочих россиянок хотят или же планируют выйти замуж — в этих городах объявлений о покупке или аренде свадебных платьев больше всего.

Четвертое и пятое место по количеству невест, сообщает "Авито", заняли Ульяновск и Саратов соответственно.

Наименьший же интерес к свадебным платьям демонстрируют представительницы прекрасного пола из Перми, Красноярска, Москвы, Екатеринбурга и Челябинска.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что авторы "Губерния Daily" включили свадьбы в список вещей, на которые стыдно брать кредит.

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