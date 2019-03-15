Смартфоны, праздники, тренинги попали в список вещей, на которые стыдно брать кредит

Есть множество вещей, на которые богатые и успешные люди тратиться не спешат. Многие из них считают, что без этого можно легко обойтись. Примечательно, что те, у кого с финансами гораздо хуже, зачастую поступают наоборот — берут кредиты или влезают в долги для покупки той или иной вещи.

Рейтинг вещей, из-за которых не стоит загонять себя в финансовую кабалу, составил новостной портал "Губерния Daily".

Так, авторы материала считают, что личностные тренинги — "дичь" и "бесполезность". Богатые и успешные люди, пишет новостной портал, на них не ходят, а люди с более скромными финансовыми возможностями тратят на тренинги личностного роста свои деньги и время. Чем, уверены авторы материала, делают себя лишь дальше от успеха и финансового благополучия.

На втором месте рейтинга вещей, на которые не стоит брать кредит или влезать в долги, оказался шикарный банкет. Затратное помпезное свадебное торжество — вещь далеко не первой необходимости, напоминают авторы материала.

Замыкают первую тройку рейтинга дорогущие гаджеты новой модели. Следить за трендами и новинкам в сфере технологий можно и нужно, но бездумно покупать мобильные телефоны и планшеты, которые на самом деле тебе не по карману, не стоит, пишет новостной портал.

Также в список вещей, о покупке которых стоит подумать дважды или даже трижды, авторы материала поместили репетиторов и дорогие игрушки для детей, безумные и необдуманные бизнес-идеи, представительские расходы, брендовую одежду, импульсивные покупки сомнительной необходимости и элитное жилье.

Замыкают рейтинг модная мебель, ремонт и декор. Многие успешные и богатые люди, указывают авторы материала, не тратятся почем зря, а живут скромно. Лишь бедные люди, пишет новостной портал, бегают по магазинам каждые выходные и переклеивают обои в гостиной раз в месяц.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг самых дешевых автомобилей в России.

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