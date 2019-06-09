В Московском УВД рассказали о том, что журналист "Медузы" попал под подозрение правоохранителей еще в марте. Полицейских смутило то, что Иван Голунов очень часто посещает столицу Латвии - Ригу. Стражи порядка допустили, что Голунов мог перевозить наркотики в Россию из стран ближнего зарубежья.
В полиции считают, что Голунов сбывал наркотики в московских клубах. Сам журналист заявил о своей невиновности. Он рассказал, что никогда не принимал наркотики, а в момент задержания имел при себе только таблетки, которые ему выписал врач.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала ряд причин, которые доказывают опасность "дела Голунова".
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Дело Ивана Голунова показательно по нескольким моментам
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