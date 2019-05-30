Минздрав решил сократить долю курильщиков до 5% к 2035 году

Министерство здравоохранения России разрабатывает новую концепцию государственной политики по борьбе с курением на 2019-2035-е годы.



Запрет на курение стал реальностью

Как уточняет агентство "РБК", сейчас проект документа согласуется в профильных ведомствах. Ведомство планирует сократить число курящих россиян до 5%. Если раньше достигнуть такого показателя в Минздраве хотели лишь к 2050 году, то теперь - к 2035.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в России ежедневно курят 22,5% граждан. Из них только 5,4% признались, что не могут прожить без табака. Наиболее курящей группой оказались люди в возрасте от 40 до 50 лет, среди них курят 32,5%.

В Минздраве считают, что постепенное снижение доли курящих произойдет благодаря поэтапному увеличению акциза на табачные изделия и защите государственной политики от "корпоративных интересов". Другой важной задачей новой концепции станет борьба с электронными сигаретами. По данным ведомства, электронные сигареты не помогают бросить курить, напротив, только усиливают это желание.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительственная комиссия по профилактике правонарушений одобрила идею Министерства здравоохранения России о едином регулировании всех табачных изделий, что фактически приравнивает электронные сигареты к обычным.

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