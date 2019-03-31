В кабмине поддержали идею о приравнивании электронных сигарет к обычным

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений одобрила идею Министерства здравоохранения России о едином регулировании всех табачных изделий, что фактически приравнивает электронные сигареты к обычным. Об этом сообщает агентство "РБК" со ссылкой на свои источники в правительстве.

Напомним, согласно новой антитабачной концепции Минздрава, в России существует высокая опасность возникновения эпидемии никотиновой зависимости из-за массового использования электронных сигарет. В ведомстве пояснили, что электронные сигареты, а также вейпы и системы нагревания табака должны регулироваться точно так же, как и обычные сигареты.

Комиссия по профилактике правонарушений поддержала данное предложение и рекомендовала подготовить соответствующие поправки в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий курения табака" до 1 июля текущего года, уточняют в агентстве.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олега Салагая, электронные сигареты "рекрутируют людей", которые никогда бы и не начали курить, а больше всего этой опасной привычке подвержены несовершеннолетние.

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Минздрав предупреждает: электронные сигареты опаснее обычных