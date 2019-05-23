В российском сегменте сети интернет значительно выросло количество сайтов, предлагающих услуги по изготовлению поддельных документов.
Об этом сообщают представители Роспотребнадзора.
Так, рассказали в российском ведомстве, лишь за первые четыре месяца текущего года специалисты заблокировали порядка 5 тысяч ресурсов, занимающихся подобной детальностью. Аферисты предлагали россиянам изготовить паспорт гражданина Российской Федерации или же, например, водительское удостоверение.
За аналогичный период года минувшего было заблокировано лишь тысяча сайтов подобного толка, указали в ведомстве.
По словам экспертов из Роспотребнадзора, сайты по продаже поддельных документов не только нарушают закон, но и обманывают собственных клиентов. Заказывая документы, поясняют в ведомстве, россияне зачастую не получают ничего. Но если даже продавец сдержит свое обещание и изготовит поддельные паспорт или же водительское удостоверение, такой "документ" полицейские забракуют при первой же тщательной его проверке.
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