Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Роспотребнадзоре рассказали о росте количества сайтов с поддельными документами

Общество print

В российском сегменте сети интернет значительно выросло количество сайтов, предлагающих услуги по изготовлению поддельных документов.


В Госдуме призвали выдавать соотечественникам паспорт РФ без отказа от гражданства других стран / Новости от 21.11.2018 17:57

Об этом сообщают представители Роспотребнадзора.

Так, рассказали в российском ведомстве, лишь за первые четыре месяца текущего года специалисты заблокировали порядка 5 тысяч ресурсов, занимающихся подобной детальностью. Аферисты предлагали россиянам изготовить паспорт гражданина Российской Федерации или же, например, водительское удостоверение.

За аналогичный период года минувшего было заблокировано лишь тысяча сайтов подобного толка, указали в ведомстве.

По словам экспертов из Роспотребнадзора, сайты по продаже поддельных документов не только нарушают закон, но и обманывают собственных клиентов. Заказывая документы, поясняют в ведомстве, россияне зачастую не получают ничего. Но если даже продавец сдержит свое обещание и изготовит поддельные паспорт или же водительское удостоверение, такой "документ" полицейские забракуют при первой же тщательной его проверке.  

 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы паспорт интернет Роспотребнадзор
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Определяем стоимость квартиры - как не прогадать?
Авто
Машины из гаража Тайгера Вудса
Здоровье и профилактика
Питание при заболеваниях почек
Новости Все >
Погорельцы Забайкалья предпочли строительству готовые дома﻿﻿
Специалисты из Downdetector зафиксировали глобальный сбой YouTube
Под угрозой исчезновения в России находятся шесть видов животных
Дом для детей-сирот построят в Симферополе к концу года﻿
В Воронеже аппарат лучевой терапии насмерть придавил пациентку
В Роспотребнадзоре рассказали о росте количества сайтов с поддельными документами
Спрос на коворкинги в России резко возрос﻿
Высаженная москвичами надпись "Собянин, уйди" просуществовала несколько часов
Представитель НАТО призвал РФ вернуть Крым и перестать поддерживать ДНР с ЛНР
Компания из США не поместила СССР на монету о победителях во Второй мировой
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Американский эксперт рассказал о применении боевой авиации в Донбассе после выдачи российских паспортов

Бывший специальный советник командующего войск США в Европе Марк Войджер сообщил, что Россия сможет применить боевую авиацию на Донбассе.

Американский эксперт рассказал о применении боевой авиации в Донбассе после выдачи российских паспортов
Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы
Экономика
Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы
Новости Украины
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Новости Украины
Лукашенко проигнорировал инаугурацию Зеленского
США и Канада. Новости и аналитика
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы

Тысячи людей стремятся повысить свой уровень жизни и готовы для этого уехать в другую страну. Многие идут за "американской мечтой" и отправляются за океан — в США — в поисках лучшей жизни. И все-таки Соединенные Штаты — страна великих возмо﻿жностей или огромных трудностей?

Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Новости Украины
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Бывший СССР
Кадыров посоветовал Зеленскому забыть про Крым
Новости Украины
При Зеленском активистов будут убивать за русский язык - украинский блогер
Экономика
Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы

Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.

Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы
Чудотворцы: святой Николай Угодник
Православие
Чудотворцы: святой Николай Угодник
Политика. Новости и аналитика
Депутат Госдумы: протесты в Екатеринбурге были проплачены
Новости Украины
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Любовь Степушова Королева в игре. Шахматная партия Киршнер против США Любовь Степушова Игорь Буккер В Британии изучают останки королевских особ Игорь Буккер Александр Артамонов США зря оскорбили Китай. Они пожалеют Александр Артамонов
Комментарии
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Климкин объявил о новом походе через Керченский пролив, который "удивит Россию"
Как в России вернуть власть народа
Петербургские защитники травокура Резника были вписаны в "серые схемы" по "строительному рэкету"
Депутат Госдумы: протесты в Екатеринбурге были проплачены
Депутат Госдумы: протесты в Екатеринбурге были проплачены
Всемирный совет по золоту обвинил Россию и Китай в слишком больших запасах драгметалла
Всемирный совет по золоту обвинил Россию и Китай в слишком больших запасах драгметалла
Всемирный совет по золоту обвинил Россию и Китай в слишком больших запасах драгметалла
История и современность Все >
Что замок в Аккре может рассказать об истории Ганы
Что замок в Аккре может рассказать об истории Ганы
Почему в ближайшие 10 лет люди перестанут покупать компьютеры
Почему в ближайшие 10 лет люди перестанут покупать компьютеры
Артиллерия в годы Великой Отечественной войны
Артиллерия в годы Великой Отечественной войны
На Кубани был показан новейший бронеавтомобиль ''Тайфун-ПВО''
На Кубани был показан новейший бронеавтомобиль ''Тайфун-ПВО''
Французы хотят разместить свои системы ПВО в Турции
Французы хотят разместить свои системы ПВО в Турции
Китай высоко оценил российские системы РЭБ
Китай высоко оценил российские системы РЭБ
Как служба в России спасла барона Мюнхгаузена от проблем с французами
Как служба в России спасла барона Мюнхгаузена от проблем с французами
"Златокипящая Мангазея": почему исчезла "сибирская Троя"
"Златокипящая Мангазея": почему исчезла "сибирская Троя"
Пассажиры плыли в автобусе под "Титаник"
Пассажиры плыли в автобусе под "Титаник"
Чем закончится референдум Зелинского на Украине
Чем закончится референдум Зелинского на Украине
Домашнее Все >
Розы и их лучшие сорта для создания цветника
Цветы и растения
Розы и их лучшие сорта для создания цветника
Виды и сорта капусты, их особенности
Овощи
Виды и сорта капусты, их особенности
Что нужно знать про обрезку деревьев и кустарников
Деревья и кустарники
Что нужно знать про обрезку деревьев и кустарников
Выращиваем на участке чеснок Гулливер
Овощи
Выращиваем на участке чеснок Гулливер
Создаем вечернее освещение в саду
Ландшафтный дизайн
Создаем вечернее освещение в саду
Неприятное соседство: что нельзя сажать рядом
Деревья и кустарники
Неприятное соседство: что нельзя сажать рядом
Мать до смерти закормила грудничка разведенными сливками
Мать до смерти закормила грудничка разведенными сливками
Отдельным категориям медработников могут вернуть доплату за вредность
Отдельным категориям медработников могут вернуть доплату за вредность
Анна Семенович призналась в любви к красному цвету
Анна Семенович призналась в любви к красному цвету
Полина Гагарина стала амбассадором ювелирного бренда
Полина Гагарина стала амбассадором ювелирного бренда
Дима Билан: для счастья нам не хватает южного солнца
Дима Билан: для счастья нам не хватает южного солнца
Ксения Собчак показала модную одежду
Ксения Собчак показала модную одежду
Варнава объяснила изменения в своей внешности
Варнава объяснила изменения в своей внешности
Полина Гагарина: почему на подмосковном солнце не получается загореть
Полина Гагарина: почему на подмосковном солнце не получается загореть
Разновидности жирных кислот
Разновидности жирных кислот
Топ-5 основных групп продуктов, помогающих стабильно худеть
Топ-5 основных групп продуктов, помогающих стабильно худеть
Мужское Все >
В Таджикистане не хватает рыбы
В Таджикистане не хватает рыбы
Пенсионеры в Волжске ловили рыбу в ходе нереста
Пенсионеры в Волжске ловили рыбу в ходе нереста
Как можно декорировать дверь своими руками
Как можно декорировать дверь своими руками
Как организовать рабочее пространство в небольшом помещении
Как организовать рабочее пространство в небольшом помещении
Как оформить интерьер в индустриальном стиле?
Как оформить интерьер в индустриальном стиле?
Десять лайфхаков по приготовлению и хранению продуктов
Десять лайфхаков по приготовлению и хранению продуктов
Привычные вещи, которые несут опасность для здоровья
Привычные вещи, которые несут опасность для здоровья
Полный гид по креатину - популярной добавке. Часть вторая
Новости спорта
Полный гид по креатину - популярной добавке. Часть вторая
Полный гид по креатину - популярной добавке
Новости спорта
Полный гид по креатину - популярной добавке
Йога для новичков: семь полезных советов
Новости спорта
Йога для новичков: семь полезных советов
Полезные лайфхаки для любителей бега
Новости спорта
Полезные лайфхаки для любителей бега
Питание до и после спортивной тренировки
Новости спорта
Питание до и после спортивной тренировки
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Бывший СССР
Элиты Украины, Грузии и Молдавии: от России оторваны, Западу "не по карману" - мнение эксперта

Запад оторвал постсоветские элиты Украины, Грузии и Молдавии от России, но оплачивать их фантазии Европа не хочет и пересмотрит с ними отношения.

Элиты Украины, Грузии и Молдавии: от России оторваны, Западу "не по карману" - мнение эксперта
Соединенные Штаты ведут наступление на аборты
США и Канада. Новости и аналитика
Соединенные Штаты ведут наступление на аборты
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Новости Украины
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Чего хотят русские эстонцы
Прибалтика
Чего хотят русские эстонцы
Эксперт: России нужно срочно подбирать кадры под Зеленского
Новости Украины
Эксперт: России нужно срочно подбирать кадры под Зеленского
Не Моисей: эксперты назвали ключевые моменты в речи Зеленского
Новости Украины
Не Моисей: эксперты назвали ключевые моменты в речи Зеленского
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
США и Канада. Новости и аналитика
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
Кто и почему в Японии грезит "отвоевать" Курилы у России
Дальний Восток
Кто и почему в Японии грезит "отвоевать" Курилы у России
При Зеленском активистов будут убивать за русский язык - украинский блогер
Новости Украины
При Зеленском активистов будут убивать за русский язык - украинский блогер
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Новости Украины
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ