Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить, как россияне относятся к ЕГЭ.
Выяснилось, что большинство опрошенных — 54% — считают, что Единый Государственный Экзамен дает равные шансы поступить в хорошие вузы способным выпускникам из самых разных регионов страны.
37% респондентов же, отмечет ВЦИОМ, выразили противоположное мнение. Они считают, что ЕГЭ не уравнивает шансы абитуриентов. Примечательно, что россияне, давшие подобный ответ, имели личный опыт сдачи ЕГЭ.
Также разделились мнения и об объективности процедуры оценки ЕГЭ. Порядка половины опрошенных — 46% — считают, что проверка результата экзаменов независимыми экспертами значительно повышает объективность оценки. Ровно столько же респондентов уверены, что традиционный экзамен у знакомого учителя либо преподавателя гораздо более объективен.
Главными же недостатками ЕГЭ чуть меньше четверти респондентов — 21% — назвали отсутствие творческих заданий и утомительную зубрежку материала. 11% опрошенных назвали этап подготовки к экзамену излишне стрессовым. Чуть меньше — 10% — недовольны тестовой системой ЕГЭ.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по данным ВЦИОМа, подавляющее большинство граждан Российской Федерации уверены в лидерстве России в освоении космического пространства.
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