ВЦИОМ: большинство граждан РФ уверены в лидерстве России в космосе

Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить, какое мировое государство граждане Российской Федерации считают лидером в освоении космического пространства.



Российский космос: история будущего

Так, выяснилось, что подавляющее большинство россиян — 76 % — считают именно Россию лидером в освоении космоса. Примечательно, что почти все респонденты — 90 % — выразили свою уверенность в том, что РФ нужно и дальше участвовать в космических исследованиях. Против этого, согласно предоставленной информации, высказались лишь 7 % опрошенных.

Чуть меньше половины граждан Российской Федерации — 42 % — считают, что следует увеличить усилия по освоению космического пространства. 9 % же опрошенных социологами заявили, что финансирование космических исследований необходимо уменьшить.

По мнению россиян, кроме РФ в числе успешных в космосе государств можно выделить лишь Соединенные Штаты Америки и Китайскую народную республику.

Отметим, что свой опрос Всероссийский центр исследования общественного мнения проводил 10 апреля текущего года.

Сегодня же, 12 апреля, на территории постсоветского пространства празднуется День космонавтики. Именно в этот день в 1961-ом году летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" стартовал с космодрома "Байконур" и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению главы отдела технологий и инженерного дела Музея науки в Лондоне Дуга Милларда, в обозримом будущем шансы человечества на обнаружение внеземных цивилизаций так и останутся минимальными.

Также "Правда.Ру" писала о том, что Мирослав Гермашевский, первый и пока единственный космонавт из Польши, считает, что человечеству не стоит пытаться переселить людей на другие планеты.

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