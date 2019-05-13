Телеканал "Звезда" уличили в создании фейковых новостей

Журналистам телеканала "Звезда" удалось взять интервью у народной артистки СССР Елены Образцовой. По информации телеканала, Образцова участвовала в церемонии захоронения журналиста Сергея Доренко.



Умер Сергей Доренко

Актриса рассказала "Звезде", что Сергей Доренко всегда был бескомпромиссным человеком, и в работе руководствовался только правдой. Все бы ничего, но Елена Образцова скончалась еще в 2015 году. Новость уже была удалена с сайта. Ее нельзя найти даже в кэше "Google", но при стараниях можно обнаружить в поисковой выдаче.

Комментарий мертвой актрисы вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Многие пользователи соцсетей утверждают, что этот инцидент - все, что нужно знать телевидении.

Напомним, "Правда.Ру" оповещала своих читателей о том, что похороны Сергея Доренко, которые были запланированы на 12 мая, не состоятся.

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