Похороны Доренко не состоятся 12 мая - СМИ

Российского журналиста не похоронят 12 мая на Троекуровском кладбище. Там состоится только церемония прощания. Тело Сергея Доренко будет кремировано. Затем родственники журналиста смогут решить, хотят ли они организовывать публичные "похороны", или нет.
Также СМИ сообщают, что родственники могут провести и похороны в этот же день, если захотят предать прах Сергея Доренко земле.
Напомним, вечером 9 мая главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался. По предварительным данным у него разорвалась аорта, когда он ехал на мотоцикле. Врачи не успели спасти известного российского журналиста.
Ранее "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с Сергеем Доренко, в котором он рассказывал о событиях на Украине.
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