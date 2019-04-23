Менеджеры СМИ2 покинут компанию из-за смены гендиректора

В понедельник 22 апреля стало известно об уходе генерального директора СМИ2 Анны Ивановой. Вслед за ней компанию решили покинуть и топ-менеджеры. О том, что менеджмент решил поддержать гендиректора стало известно 23 апреля.



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"О своем согласии покинуть компанию СМИ2 заявили: директор по внешним коммуникациям - Олег Крупенов, директор по коммерческим размещениям - Павел Ковалев, директор по развитию - Юлия Орлова, и директор отдела по работе с партнерами - Алсу Мухаметдинова", - сказано в пресс-релизе компании.

Напомним, СМИ2 один из крупнейших новостных агрегаторов с охватом более 90 миллионов пользователей. Партнерами компании являются крупнейшие российские СМИ и агентства. Смена генерального директора СМИ2 произошла в связи с желанием холдинга "Финам" продать компанию.

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