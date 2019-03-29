Пресса Норвегии: в случае ЧП нам может понадобиться помощь России

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций Норвегия будет вынуждена обратиться за помощью к России. Об этом пишет норвежская газета Klassekampen.
Журналисты напомнили читателям о словах главы комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций провинции Финнмарк Ронни Шелдерупа, который рассказал о сильной зависимости спасателей Норвегии от иностранной помощи, поскольку их собственные ресурсы ограничены.
Норвегия столкнулась с проблемой нехватки спасательных вертолетов, однако у России несколько таких машин расположены на Кольском полуострове, указывают в материале.
"Если на севере страны случится крупная авария, ключевую роль сыграют вертолеты и другая спасательная техника из России", - заключают в статье.
Напомним, что 23 марта в сильный шторм у западного побережья Норвегии попал круизный лайнер Viking Sky. На борту корабля находилось около 1,4 тысяч человек. Сильные волны не позволили подвести к лайнеру спасательные суда. На помощь пришли пять вертолетов, которые и проводили спасательную операцию. Всего таким образом удалось эвакуировать 470 пассажиров.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила о сложностях в норвежско-российских отношениях, которое, по ее словам, не мешает двум странам успешно сотрудничать в важных для них областях.
Читайте также: Премьер Норвегии: С Россией сложно, но сотрудничество продолжается
Берн Нистад: В Норвегии оккупационная власть
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В ответ на американское давление на "Северный поток - 2" Германия объяснила, в каком случае она предпочтет американский СПГ российскому трубопроводному газу.
Дональд Трамп встретился в Белом доме с супругой Хуана Гуайдо и призвал Россию встать на сторону самопровозглашенного президента Венесуэлы.
Айсен Николаев подписал указ, который запрещает работодателям принимать на работу мигрантов. Указ будет действовать на протяжении одного года.
Выборы президента на Украине 31 марта ставят для российской власти вопрос — признавать или не признавать их итоги, сказал "Правде.Ру" эксперт.