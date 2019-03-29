Пресса Норвегии: в случае ЧП нам может понадобиться помощь России

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций Норвегия будет вынуждена обратиться за помощью к России. Об этом пишет норвежская газета Klassekampen.

Журналисты напомнили читателям о словах главы комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций провинции Финнмарк Ронни Шелдерупа, который рассказал о сильной зависимости спасателей Норвегии от иностранной помощи, поскольку их собственные ресурсы ограничены.

Норвегия столкнулась с проблемой нехватки спасательных вертолетов, однако у России несколько таких машин расположены на Кольском полуострове, указывают в материале.

"Если на севере страны случится крупная авария, ключевую роль сыграют вертолеты и другая спасательная техника из России", - заключают в статье.

Напомним, что 23 марта в сильный шторм у западного побережья Норвегии попал круизный лайнер Viking Sky. На борту корабля находилось около 1,4 тысяч человек. Сильные волны не позволили подвести к лайнеру спасательные суда. На помощь пришли пять вертолетов, которые и проводили спасательную операцию. Всего таким образом удалось эвакуировать 470 пассажиров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила о сложностях в норвежско-российских отношениях, которое, по ее словам, не мешает двум странам успешно сотрудничать в важных для них областях.

Читайте также: Премьер Норвегии: С Россией сложно, но сотрудничество продолжается

Берн Нистад: В Норвегии оккупационная власть