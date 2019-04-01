Шутки Петросяна и Задорнова пользуются наибольшей популярностью среди россиян

Накануне Дня смеха, который отмечается 1 апреля, ВЦИОМ провел соцопрос среди россиян, чтобы определить самых смешных юмористов. Наивысший показатель одобрения получили Михаил Задорнов — 21% и Евгений Петросян — 20%.
Примечательно то, что эти юмористы пользуются самой высокой популярностью у более старшего населения. Также респонденты 45+ отметили Михаила Жванецкого. Среди молодежи лидирует Павел Воля, его назвали 20% опрошенных. На втором месте у молодежи — Гарик "Бульдог" Харламов — 14%. В списке любимых юмористов россиян также засветились: Ефим Шифрин, Максим Галкин и Владимир Винокур.
Почти 60% опрошенных ответили, что регулярно смотрят развлекательные и юмористические передачи. Примечательно то, что юмористические передачи наиболее популярны среди старшего населения (60+), так как почти 69% представителей этого возраста ежедневно смотрят развлекательные передачи и телешоу.
Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов отметил, что юмор остается одним из самых эффективных средств в борьбе с тревогой и страхом.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что смех является лучшим средством для подавления боли.
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