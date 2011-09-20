Смех - это лучшая анестезия

Одна из удивительных эмоций человеческого организма, которая продлевает молодость, положительно влияет на самочувствие и даже, как недавно выяснилось, помогает терпеть боль. Это смех.

Другие приматы тоже могут смеяться, но вот хохотать от души умеют только люди. Некоторые ученые полагают, что в процессе эволюции смех появился раньше, чем речь.

Строгое определение гласит, что смех — это реакция организма на

смешную ситуацию,

слова,

жесты,

или физические действия —

щекотку.

Реакция эта включает в себя непроизвольные движения мышц лица и тела, специфические звуки и изменения в ритме дыхания. Смех — реакция на нестандартную, забавную, нарушающую привычные правила ситуацию, которую в данном случае называют смешной.

Читайте также: Характер человека зависит от группы крови?

Где кроются мозговые центры, отвечающие за смех

Нейрофизиологические центры, отвечающие за смех, располагаются в "древних" участках коры мозга, имеющихся у многих животных. Это наводит ученых на мысли, что способность к смеху не совсем уникальна для человека — у животных, по их мнению, есть похожие способы выражения веселья.

Около десяти лет назад в журнале "Science" профессор Джак Панксепп опубликовал статью, в которой утверждал, что многие зверушки тоже умеют смеяться. По словам профессора, они просто смеются несколько по-иному, чем человек. Обезьяны и собаки издают пыхтящие звуки, а крысы пищат, причем на очень высоких тонах — до частоты в 50 килогерц. Чувство юмора у крыс ранее подтвердили и ученые из Вашингтонского государственного университета в США.

Теории возникновения смеха

Теорий о происхождении и функциях смеха существует немало. Выяснить это тем более интересно, что смеху не нужно учиться: он является врожденной реакцией, как

румянец

или чихание.

Очевидный факт состоит в том, что способность смеяться наблюдается у тех животных, которые обитают группами.

Есть теория, что смех — это эмоциональная составляющее стадного инстинкта. Наблюдая за кем-то, кто попал в неправильную, нелепую ситуацию, противоречащую традиционным правилам, мы смеемся. Для того же, кто совершил ошибку, ответный смех становится хорошим шансом не потерять статус в группе. Если же осмеянный обиделся, обида вызывает у него реакцию научения: больше в подобную ситуацию не попадать, — что в конечном счете тоже идет на пользу.

Еще одна версия гласит, что смех, как у людей, так и у животных — это способ общения с большими группами сородичей. Действительно, смеяться приятнее в компании, чем наедине. Громкий смех может разом привлечь большое число соплеменников, он обращает их внимание на какую-то приятную или забавную информацию, способствует сплачиванию группы.

Также смех может быть защитной реакцией организма, которая позволяет избавляться от излишнего напряжения. В ситуации продолжительного стресса (к примеру, во время экзаменов или аврала на работе) мы стараемся чаще шутить и смеяться. Правда, хихиканье в таких случаях выходит напряженным, недаром его называют "нервным смехом". И все же, по словам специалистов, это куда полезнее, чем копить напряжение в себе.

Чувство юмора помогает пережить боль — эксперимент

А недавно ученые открыли еще один приятный факт: чувство юмора помогает пережить боль. Профессор Робин Данбар из Оксфордского университета и его коллеги предлагали группам добровольцев посмотреть фильм, после чего экспериментальным путем выясняли, какова их болевая чувствительность.

Одной из групп в течение 15 минут показывали юмористические видео,

другой — совершенно несмешные ролики вроде записи соревнований по гольфу.

После этого к руке каждого волонтера прикладывали пакет со льдом — как известно, очень холодные предметы при длительном контакте с кожей вызывают не опасную, но ощутимую боль. Дольше всех терпеть прикосновение льда к руке смогли те волонтеры, которые только что просмотрели смешные мини-фильмы.

Детализировав исследование, экспериментаторы смогли даже выяснить, какой именно юмор помогает людям терпеть

боль

и холод.

Интеллектуальные шутки, какое бы удовольствие они ни приносили, болевой порог не повышают. А вот

клоунада,

комедия положений

и эксцентрический юмор

свой болеутоляющий эффект доказали.

Юмор повышает в крови уровень эндорфинов

Именно такой юмор, по словам ученых, вызывает у человека резкое повышение в крови уровня эндорфинов — белков, которые вырабатываются в клетках мозга и вызывают ощущение удовольствия. Те же вещества вырабатываются у нас при получении других ярких и приятных эмоций, в частности, при влюбленности. Профессор Данбар даже предложил теорию: нашим первобытным предкам смех помогал не только справиться с тяготами пещерной жизни, но и сплотиться, испытать теплые чувства к своим сородичам.

Читайте также:Человек отличается от обезьяны вовсе не речью

Ученый намерен продолжать исследования юмора и смеха. По его словам, это загадочная и очень важная часть нашей жизни:

"Смех — очень странная штука. Когда мы с кем-то разговариваем, мы тратим очень много времени на шутки и попытки рассмешить себя и друг друга".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.