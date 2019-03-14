Как "Почта России" наживается на заключенных

Сотрудники одного из почтовых отделений Москвы отказываются выдавать Общественной наблюдательной комиссии обращения граждан, находящихся в СИЗО и ИВС. Почтальоны не признают документов, которые предъявляют им правозащитники.

Председатель столичной ОНК Вадим Горшенин приехал в почтовое отделение № 119313 за письмами, отправленными в адрес комиссии. Там от него потребовали предъявить заверенную печатью доверенность от организации - при том, что статуса юрлица (а значит и печати) ОНК не имеет.

Сотрудники почты объясняют свою позицию требованиями "Инструкции о предоставлении услуг по доверенности в отделениях почтовой связи", в которой мандат члена ОНК якобы не указан в числе документов, подтверждающих право получить письмо.

"Я считаю, что в данном случае работники Почты России показывают верх юридической неграмотности и правового нигилизма", — отметил Вадим Горшенин.

Глава ОНК сообщил "Правде.Ру", что кроме этого почтальоны начали требовать деньги за доставку писем от заключенных - что противоречит законам.

"Согласно федеральному закону, письма, которые направляются заключенными в адрес правозащитных организаций, в адрес уполномоченного по правам человека в России и в Москве и так далее, являются бесплатными. То есть в данном случае "Почта России" решила начать зарабатывать на тех людях, на которых запрещено зарабатывать. Я считаю, что в данном случае, проблема не только в коммерциализации "Почты России". Требование денег за письма заключенных говорит о правовом нигилизме, юридической неграмотности сотрудников, готовности пойти на конфликт с законодательством и, конечно, их отношении к правозащитной деятельности как таковой".

Отсутствие статуса юрлица у ОНК — не единственное препятствие для полной и своевременной доставки жалоб заключенных. За 10 лет работы комиссии так и не обзавелись собственными помещениями, что приводит к путанице с корреспонденцией. При этом, для арестантов письмо в ОНК — это иногда единственная возможность рассказать об ущемлении их прав. Ряд членов ОНК считает, что ей необходим постоянно действующий офис.

Вадим Горшенин видит другой выход из сложившейся ситуации.

"Нам помещение по существу как таковое не нужно, потому что помещение необходимо обслуживать, необходимо, чтобы в помещении кто-то находился постоянно. Это означает, что, кто-то на зарплате должен там сидеть и смотреть. Но ОНК не являются юридическими лицами и не могут платить заработную плату кому-бы то ни было. Если есть в Москве финансируемая общественная палата, ее аппарат, или, по крайней мере, какая-то из общественных организаций, которая финансируется из бюджета города Москвы, могла бы взять на себя роль оператора почтовой корреспонденции", — считает Вадим Горшенин.

В качестве альтернативного варианта он рассматривает получение членами комиссии писем заключенных прямо в СИЗО.

"Это не самое лучшее решение, потому что мы сможем получать эту почту только тогда, когда наши члены будут приходить на проверку тех или иных СИЗО, и у нас не будет информации от наших корреспондентов о том, куда нужно сходить. К сожалению, пока мы вынуждены из-за действий государственного монополиста вести себя только так", — отметил глава столичной ОНК.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что члены ОНК Хабаровского края во время проверки СИЗО не застали там скандально известного члена "банды Цапков" - Вячеслава Цеповяза.

Источник фото: Flickr. com

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