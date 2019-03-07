Чиновница получила премию в 52 оклада после квартала работы

Руководитель Росреестра по Московской области Татьяна Громова за период с декабря минувшего года по февраль текущего получила премии в размере 52 месячных должностных окладов. Об этом сообщает информационный портал "Вести Подмосковья".
По распоряжению заместителя министра экономического развития России из бюджета ведомства в декабре 2018 года Громовой была выплачена премия в размере 280 тысяч рублей, а в январе 2019 года - премия в размере 28 должностных окладов.
Как указано в приказах на премирование, денежное поощрение чиновница получила за "выполнение особо важных и сложных заданий".
Как позднее выяснили сотрудники портала, премии были выписаны за сокращение фонда оплаты труда в областном ведомстве. Ряд сотрудников управления рассказали о значительном сокращении новогодних надбавок в то самое время, когда начальница подмосковного отделения Росреестра получила крупные премии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Правительстве России решили материально мотивировать чиновников к прохождению государственной службы. В федеральный бюджет для этих целей заложено около 630 миллиардов рублей.
В 2019 году на это выделят 138 млрд рублей, и дополнительно 375 млн рублей на мотивацию государственных служащих, которые участвуют в реализации национальных и федеральных проектов. Также с 2020 года планируется увеличить постоянную часть зарплаты чиновников.
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