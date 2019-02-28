ФСИН: чаще всего подростки отбывают наказание за наркотики

В минувшем году чаще всего несовершеннолетние осужденные отбывали наказание за преступления, связанные с наркотиками. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

В ведомстве отмечают, что за преступления, связанные с наркотиками, в 2018 году отбывали наказание 16% осужденных подростков. Среди других преступлений также назвали кражу (12,7%), изнасилование (12,5%), грабёж (11,9%), разбой (10%), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (9%) и убийство (8,9%).

Всего на декабрь 2018 года в воспитательных колониях находилось 1310 несовершеннолетних. По сравнению с 2017 годом количество заключенных несколько уменьшилось, тогда их было 1395 человек.

Ранее представители ФСИН рассказали о том, что за последние десять лет количество заключённых, получающих высшее образование, выросло втрое. Около тысячи осужденных в 2019 году проходят дистанционное обучение различным специальностям в исправительных колониях страны, отметили в ведомстве. Наиболее популярны такие специальности, как "Экономика", "Банковское дело" и "Юриспруденция".

"Правда.Ру" писала о петербургских заключенных, которые оказались любителями творчества писателя Эриха Марии Ремарка. Его произведения "Триумфальная арка" и "Три товарища" пользуется наибольшей популярностью в тюремных библиотеках, заявили в пресс-службе областной Федеральной службы исполнения наказаний.

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