Петербургские заключенные оказались любителями творчества Ремарка

Любимым писателем петербургских заключенных оказался Эрих Мария Ремарк. Его произведения "Триумфальная арка" и "Три товарища" пользуется наибольшей популярностью в тюремных библиотеках. Об этом сообщила пресс-служба областной Федеральной службы исполнения наказаний.

Чуть менее популярен среди отбывающих наказание, уточняют в ведомстве, роман американского писателя Джерома Дэвида Селинджера "Над пропастью во ржи". Третье место занимают романы Федора Достоевского "Братья Карамазовы" и "Преступление и наказание".

Напомним, что ранее сервис "Мегафон.Книги" опубликовал топ-15 самых читаемых книг по результатам подписок россиян. Классиков мировой литературы там не оказалось.

Первое и второе место в списке наиболее читаемых книг поделили между собой два романа Дэна Брауна "Ангелы и демоны" и "Код да Винчи" из первой части знаменитой эпопеи о профессоре Лэнгдоне. Тройку замыкает русский писатель Сергей Довлатов и его автобиографическая повесть "Заповедник".

В список также вошли произведения английского писателя Джона Фаулза и американского классика ужасов Стивена Кинга.

Аналитики компании отметили, что среди книжных жанров, фаворитами читателей являются детективы, фэнтези и зарубежная проза. Меньше всего россияне читают любовные романы, классическую русскую литературу и биографии с мемуарами.

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