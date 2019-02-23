Бездомные под угрозой пистолета заставили московского студента накормить их

Бездомные, угрожая столичному студенту пистолетом, заставили купить им еды в ближайшем ресторане быстрого питания McDonalds. Об этом сообщает новостное агенство "Ura.ru".

Инцидент произошел утром 23 февраля. Студент одного из московских колледжей шел на занятия, когда его остановили трое бездомных и, угрожая травматическим пистолетом, потребовали купить им еды на все деньги, которые были у юноши. Денег у молодого человека хватило только на гамбургер, что бездомных вполне устроило.

Позднее студент обратился в отдел полиции, агрессивные бездомные были задержаны и доставлены в СИЗО, где находятся до сих пор и не испытывают никаких проблем с питанием, отметило агентство.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как молодой человек из Мурманска поиздевался над бомжом, пугая его квадрокоптером. Бездомный принял аппарат за атаку "пришельцев" и попытался от них отбиться. В ход пошел весь возможный арсенал: "оружие" и "гранаты", правда, воображаемые.

Также "Правда.Ру" писала о бездомном пациенте больницы в Ярославле, который сбежал из лечебного заведения, забрав с собой дорогостоящий измерительный прибор, к которому был подключен. Причиненный ущерб составил 330 тысяч рублей.

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