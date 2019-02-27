Школьник из Москвы спас человека на борту самолета

В пресс-службе московского департамента образования и науки рассказали о десятикласснике, который спас жизнь пассажиру рейса "Сочи-Москва". Школьник учится в медицинском классе, поэтому умеет оказывать квалифицированную медицинскую помощь.

Одному из пассажиров стало плохо во время полета. Носовое кровотечение привело к потере сознания, но медиков на борту не оказалось. Тогда десятиклассник самостоятельно очистил гортань и ротовую полость пассажира от остатков крови и поддерживал дыхание пострадавшего с помощью дыхательного реанимационного мешка Амбу. Через некоторое время состояние пострадавшего стабилизировалось.

По словам самого десятиклассника, он хотел помочь попавшему в беду пассажиру, поэтому старался не паниковать. Из-за инцидента самолет приземлился в Воронеже. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и поставили диагноз инфаркт.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о брянском восьмикласснике-герое, который спас ребенка провалившегося под лед. В качестве благодарности представители ЛДПР подарили школьнику два просроченных сухпайка.

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