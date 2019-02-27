Школьника-героя дважды наградили просроченным сухпайком

Партия ЛДПР выслала по почте сухпайок брянскому восьмикласснику, который вытащил провалившегося под лед ребенка. Школьник получил посылку и опубликовал фотографии содержимого во "ВКонтакте". Сухой паек был полностью испорчен плесенью.

Партия решила наградить восьмиклассника после того, как он вытащил из-под льда провалившегося ребенка на реке Ирпа. Для торжественного вручения награды со школьником связалась координатор партии Мария Шкляр.

Уже на следующий день заместитель руководителя ЛДПР Денис Семенов привез герою новый сухой паек. При распаковке нового подарка оказалось, что срок годности содержимого давно нарушен. Денис Семенов пояснил, что ответственность в данном случае необходимо возлагать на производителей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о приморском школьнике, который начал терроризировать город после самосуда. Обозленные родители одноклассницы пятиклассника окунули его головой в унитаз.

Фото: ВКонтакте

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