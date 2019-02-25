Подвергшийся самосуду школьник начал терроризировать город

Приморский школьник, над которым ранее устроили самосуд обозленные родители, начал терроризировать не только школу, но и город. Об этом сообщило издание "Московский комсомолец" со ссылкой на горожан.

Общественность отмечает, что приморский школьник, которого окунули головой в унитаз за нанесение тяжких телесных повреждений однокласснице, совсем вышел из-под контроля и теперь терроризирует город. В свободное время он пьет алкогольные напитки, курит и забрасывает прохожих на улице "бомбочками".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о приморском школьнике, который настолько сильно ударил свою одноклассницу в живот, что она была госпитализирована с разрывом селезенки. После инцидента, обозленные родители девочки пришли в школу и устроили самосуд - окунули пятиклассника головой в унитаз.

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