В московской школе подрались дети чиновников, бизнесменов и силовиков

В одной из московских школ произошел конфликт среди третьеклассниц. Во время репетиции школьного концерта, ученица 3-го класса Алина (имя было изменено) заявила, что не будет петь и переместилась в зрительный зал, откуда начала показывать неприличные жесты своим одноклассницам.

Никто из детей не реагировал на провокации Алины, пока она не назвала одну из девочек "жирной". После этого началась словесная перепалка, которую пресекла учитель музыки. Но на этом конфликт не закончился. После репетиции девочки отправились в свою классную комнату, где начали избивать Алину учебниками и канцелярскими предметами.

В избиении Алины принимали участие семь одноклассник, которые оказались дочерьми чиновника, федерального судьи, и других влиятельных лиц. Алина оказывала сопротивление и наносила удары в ответ. Когда драка зашла за все разумные пределы некоторые дети позвонили родителям и вызвали их на место происшествия.

Драка закончилась только после того, как дежурный преподаватель зашла в кабинет из-за доносившихся оттуда криков. Прибывшие в школу медики госпитализировали трех третьеклассниц. Наибольшее количество травм оказалось у Алины, ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Теперь в школе должны провести педагогическое собрание, на котором будет определена мера пресечения для преподавателя, который оставил детей без присмотра. Родители третьеклассниц отмечают, что не имеют претензий к учителю, так как Алина открыто провоцировала одноклассниц. Родители даже обращались с письменным заявлением к администрации школы по поводу неподобающего поведения Алины.

Нестабильное поведения Алины отмечают и другие преподаватели школы. По их словам, особо заметны нестабильные проявления стали в январе текущего года. Администрация школы готовила соответствующий пакет документов для направления Алины на психолого-медико-педагогическую комиссию, а также рекомендовала родителям девочки обратиться к неврологу.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о приморском школьнике, который начал терроризировать город после самосуда. Обозленные родители одноклассницы пятиклассника окунули его головой в унитаз за то, что он нанес их дочери побои.

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