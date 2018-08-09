"Левада": боящиеся нищеты россияне критикуют внешнюю политику Путина

Российская исследовательская компания "Левада-центр" поделилась любопытной статистикой. Так, выяснилось, что количество россиян, поддерживающих внешнюю политику президента Российской Федерации Владимира Путина, снизилось за два года на 6 %.

Россияне считают, что главе государства стоит больше внимания уделять внутригосударственным вопросам. Население страны в буквальном смысле устало от вечного внешнеполитического курса российского правительства.

Так, в марте 2016 года положительно высказались о проводимом президентом политическом курсе 22 % россиян. В июле 2018 года об этом заявили уже 16 %.

17 % россиян считают, что Владимир Путин отстаивает интересы страны на международной арене. Этот показательь по сравнению с 2016 годом также снизился — два года назад тем, как российский президент вел себя на политической арене, были довольны четверть опрошенных.

Но при всем при этом граждане России уверены, что опыт Путина в политике лишь растет. В 2016 году президента назвали опытным политиком лишь 33 % опрошенных, в этом же году — ровно половина. Также к положительным качествам действующего президента РФ россияне отнесли энергичность, решительность и дальновидность.

А вот причинами недовольства президентом россияне назвали то, что Путин, по их мнению, далек от народа и в недостаточной степени осведомлен об их нуждах и интересах. 15 % опрошенных считают, что он завязан с коррумпированными элементами.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как во время чемпионата мира по футболу 2018 года подскочили рейтинги доверия россиян политикам.

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