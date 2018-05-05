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Источник Правда.Ру

МВД: в 2018 году из России выдворили 11 тыс. человек

Общество

Руководство МВД заявило, что с начала 2018 года из России выдворили около 11 тыс. иностранных граждан.

МВД: в 2018 году из России выдворили 11 тыс. человек. 386646.jpeg

По данным пресс-центра МВД, в первом квартале 2018 года с территории Российской Федерации в административном порядке выдворены 10,98 тыс. иностранных граждан.

В то же время в Россию с начала года прибыли 1,4 млн трудовых мигрантов, что на 6,2% ниже показателя за аналогичный период 2017 года.

Напомним, в середине апреля глава управления по миграции МВД России Ольга Кириллова заявила, что ведомство разработало законопроект об основном документе, удостоверяющем личность лиц без гражданства. Она отметила, что это "промежуточный шаг", который позволит решить проблемы определенной категории мигрантов.

По словам Кирилловой, многие разрабатываемые ее управлением законопроекты сейчас заморожены, потому что "официально не принята новая концепция миграционной политики в России, и пока она не будет принята, движения вперед нет".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин выступил с предложением увеличить стоимость патента для мигрантов, чтобы сдерживать их приток в столицу.

Сейчас трудовые мигранты стран ЕАЭС, куда входят Армения, Киргизия, Казахстан, Россия и Белоруссия, освобождены от обязанности получать разрешение на работу в государствах-членах союза. Срок пребывания мигранта на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового договора. Однако ответственность за его отсутствие предусмотрена лишь в области трудового, но не миграционного законодательства.

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Темы мвд россия мигрант
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