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Источник Правда.Ру

Глава МЧС покаялся перед родителями сгоревших детей в Кемерове

Общество

Глава МЧС Владимир Пучков принес извинения родителями детей, погибших 25 марта при пожаре в кемеровском торговом центре.

Глава МЧС покаялся перед родителями сгоревших детей в Кемерово. 385302.jpeg

Пучков на селекторном совещании пояснил, что "самое страшное - это когда гибнут дети. Я извинился перед родителями мальчишек и девчонок, которых мы не уберегли и недоработали. Эта трагедия должна для всех нас послужить уроком".

Напомним, ранее прощения у горожан попросил, встав на колени, Сергей Цивилев - бывший вице-губернатор и нынешний врио губернатора Кузбасса, занявший накануне кресло Тулеева.

Как до этого сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, пожарная сигнализация в ТЦ не действовала с 19 марта, а вдень пожара охранник, работавший в "Зимней вишне" не включил систему оповещения.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что кемеровские следователи выясняют подробности трагедии в ТЦ "Зимняя вишня". Так, по словам очевидцев, сотрудники центра обманули молодых людей, пытавшихся спасти детей из кинозалов.

Следователи проверяют информацию о запертых дверях кинозалов. Это обстоятельство стало роковым для тех, кто там находился.

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