Линдси Лохан пригрозила стать Путиным

Скандально известная американская актриса Линдси Лохан заявила об участии в новом телепроекте. Свое намерение заработать деньги через проект она сравнила с возможностью стать Владимиром Путиным.

В американских СМИ появилась информация о том, что Линдси будет сниматься в проекте под названием "Пляжный клуб Линдси Лохан". На девушку будут работать десять человек, поколения двухтысячных годов. Однако актриса отметила, что в бизнесе и заработку больших денег нет места эмоциям и чувствам.

"Как только ты станешь эмоциональным, я стану Владимиром Путиным", — рассказала актриса деловому партнеру по телепроекту.

Чуть позже сама Лохан пожалела о таком сравнении, сделав заявление, что оно достаточно преувеличино.

Напомним, что в 2016 году актриса уже упоминала имя президента Российской Федерации. Девушку пригласили поучаствовать в русском телевизионном шоу на федеральном канале, где хотели обсудить с ней расставание с российским гражданином Егором Тарабасовым.

В ответ Лиднси выставила ряд условий, среди которых был гонорар за участие в пятьсот тысяч фунтов, перелет на личном самолете, а также личная встреча с Владимиром Путиным.

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