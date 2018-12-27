Репутация победительницы конкурса "Мисс Москва 2018" под угрозой

Конкурс "Мисс Москва 2018" окончился победой 24-летней модели Алеси Семеренко. Однако вскоре после триумфа девушки в Сети появились нелицеприятные сведения о ней.

Как сообщает интернет-журнал Daily Show, финал конкурса состоялся 24 декабря в "Крокус Сити Холле". Участницам заключительного соревнования предстояло не только обворожить всех своей красотой, но и продемонстрировать жюри свой ум и эрудицию. В этой заключительной борьбе победу одержала 24-летняя Алеся Семеренко, завоевавшая почетный титул "Мисс Москва 2018".

Счастливая победительница, сумевшая выдержать жесткую конкуренцию, высказала со сцены слова благодарности всем, кто поддерживал и верил в нее в течение всех этих долгих недель, в которые шел конкурс. Но не успела новая Мисс принять поздравления, как в Сети появилась информация о том, что триумфаторша не столь добропорядочна, как сперва казалось.

Сообщалось, что Алеся работает в службе эскорта, а ее победу в конкурсе обеспечил некий влиятельный толстосум. Все эти заявления девушка пока оставила без комментариев. Поклонники модели посчитали обвинения надуманными — по их мнению, свою победу Семеренко честно заслужила.

Кстати, Алеся и в прошлом году участвовала в конкурсе "Мисс Москва", но тогда ей удалось пройти только в топ-20 московских красавиц.

На фото: Алеся Семеренко. Источник фото: Агентство городских новостей "Москва"

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