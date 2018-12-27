Репутация победительницы конкурса "Мисс Москва 2018" под угрозой

Конкурс "Мисс Москва 2018" окончился победой 24-летней модели Алеси Семеренко. Однако вскоре после триумфа девушки в Сети появились нелицеприятные сведения о ней.
Как сообщает интернет-журнал Daily Show, финал конкурса состоялся 24 декабря в "Крокус Сити Холле". Участницам заключительного соревнования предстояло не только обворожить всех своей красотой, но и продемонстрировать жюри свой ум и эрудицию. В этой заключительной борьбе победу одержала 24-летняя Алеся Семеренко, завоевавшая почетный титул "Мисс Москва 2018".
Счастливая победительница, сумевшая выдержать жесткую конкуренцию, высказала со сцены слова благодарности всем, кто поддерживал и верил в нее в течение всех этих долгих недель, в которые шел конкурс. Но не успела новая Мисс принять поздравления, как в Сети появилась информация о том, что триумфаторша не столь добропорядочна, как сперва казалось.
Сообщалось, что Алеся работает в службе эскорта, а ее победу в конкурсе обеспечил некий влиятельный толстосум. Все эти заявления девушка пока оставила без комментариев. Поклонники модели посчитали обвинения надуманными — по их мнению, свою победу Семеренко честно заслужила.
Кстати, Алеся и в прошлом году участвовала в конкурсе "Мисс Москва", но тогда ей удалось пройти только в топ-20 московских красавиц.
На фото: Алеся Семеренко. Источник фото: Агентство городских новостей "Москва"
Читайте также:
"Мисс Москва — 2015" вышла замуж за короля Малайзии
Конкурс красоты — от древних греков до наших дней
Секреты красоты знаменитых женщин
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Корпоративы россияне проводят так, что после них становится стыдно, больно и даже страшно. Вот примеры историй, закончившихся разводом, драками и даже тюрьмой.
Главное событие 2018 года - это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.
Главное событие 2018 года - это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.
Дружба Белоруссии для России страшнее, чем ненависть Украины. Категорически нельзя дружить с Трампом и Абэ, считает политолог Андрей Суздальцев.