Рэпер Натан назвал человеком года самого себя

Скандально известный рэпер Натан сам себя номинировал на звание человек года.
У вышедшего в свет рэпера Натана поинтересовались, кто, по его мнению, заслуживает номинации "человек года".
"Никто не приходит в голову, кроме меня самого", — цитирует слова музыканта "Блокнот".
Участница шоу "Звёзды в джунглях", актриса Наталья Бочкарёва объясняла, что не долюбливает рэпера Натана за самоуверенность.
Ранее рэпер Джиган распределил номинации "кринж года", "краш года" и "хайп года" между Ксенией Собчак, Анастасией Волочковой и певицей Глюкозой.
«Человек года» по версии журнала Time (с 1927 года; англ. Person of the Year (до 1999 — Man of the Year, Woman of the Year)) — традиционно журнал Time называет в последнем декабрьском номере «человека года».
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