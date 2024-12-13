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Рэпер Натан назвал человеком года самого себя

0:39
Шоу-бизнес

Скандально известный рэпер Натан сам себя номинировал на звание человек года.

Рэпер Натан
Фото: https://vk.com/natan_official by ВК-аккаунт рэпера Натана is licensed under public doman
Рэпер Натан

У вышедшего в свет рэпера Натана поинтересовались, кто, по его мнению, заслуживает номинации "человек года".

"Никто не приходит в голову, кроме меня самого", — цитирует слова музыканта "Блокнот".

Участница шоу "Звёзды в джунглях", актриса Наталья Бочкарёва объясняла, что не долюбливает рэпера Натана за самоуверенность. 

Ранее рэпер Джиган распределил номинации "кринж года", "краш года" и "хайп года" между Ксенией Собчак, Анастасией Волочковой и певицей Глюкозой.

Уточнения

«Человек года» по версии журнала Time (с 1927 года; англ. Person of the Year (до 1999 — Man of the Year, Woman of the Year)) — традиционно журнал Time называет в последнем декабрьском номере «человека года». 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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