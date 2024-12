Рэпер Натан назвал человеком года самого себя

Скандально известный рэпер Натан сам себя номинировал на звание человек года.

У вышедшего в свет рэпера Натана поинтересовались, кто, по его мнению, заслуживает номинации "человек года".

"Никто не приходит в голову, кроме меня самого", — цитирует слова музыканта "Блокнот".

Участница шоу "Звёзды в джунглях", актриса Наталья Бочкарёва объясняла, что не долюбливает рэпера Натана за самоуверенность.

Ранее рэпер Джиган распределил номинации "кринж года", "краш года" и "хайп года" между Ксенией Собчак, Анастасией Волочковой и певицей Глюкозой.

